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مرأة

4 ماسكات من القهوة لتفتيح البشرة.. تعرف عليهم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:21 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر؛ عبر صفحتها على الفيس بوك، كيفية الحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب والزيوت؛ بماسكات طبيعية ودون تكلفة، وذلك عن طريق القهوة .

ماسك الشوفان والقهوة..

اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة من الشوفان وطبقي الماسك على وجهك لمدة 10- 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر .

هذا الماسك سيساعدك على تنظيف بشرة وجهك بشكل طبيعي.

ماسك القهوة والعسل للوجه..

ملعقة من القهوة مع ملعقة من العسل ضعي الماسك على وجهك لمدة 10-15 دقيقة يكرر أسبوعيا يستخدم لمحاربة التجاعيد والتخلص من حبوب البشرة وشد الوجه بطريقة طبيعية.

ماسك القهوة وزيت جوز الهند..

لترطيب بشرة وجهك والتخلص من الجلد الميت ملعقة قهوة – ملعقتين زيت جوز الهند يكرر أسبوعيا لمدة 10-15 دقيقه

ماسك القهوة لتفتيح الوجه..

2\1 ملعقة صغيرة قهوة

ملعقة كبيرة حليب

4 نقاط ماء الورد

امزجي المكونات واتركي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة كل أسبوع.

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