4 ماسكات من القهوة لتفتيح البشرة.. تعرف عليهم





ماسك الشوفان والقهوة..





اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة من الشوفان وطبقي الماسك على وجهك لمدة 10- 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر .





هذا الماسك سيساعدك على تنظيف بشرة وجهك بشكل طبيعي.





ماسك القهوة والعسل للوجه..





ملعقة من القهوة مع ملعقة من العسل ضعي الماسك على وجهك لمدة 10-15 دقيقة يكرر أسبوعيا يستخدم لمحاربة التجاعيد والتخلص من حبوب البشرة وشد الوجه بطريقة طبيعية.





ماسك القهوة وزيت جوز الهند..





لترطيب بشرة وجهك والتخلص من الجلد الميت ملعقة قهوة – ملعقتين زيت جوز الهند يكرر أسبوعيا لمدة 10-15 دقيقه





ماسك القهوة لتفتيح الوجه..





2\1 ملعقة صغيرة قهوة





ملعقة كبيرة حليب





4 نقاط ماء الورد





امزجي المكونات واتركي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.



