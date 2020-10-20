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طريقة تحضير سلطة الحمص

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة تحضير سلطة الحمص، خالية من الدهون، ويمكن تناولها مع وجبة الغداء .

طريقة عمل سلطة الحمص :

2 كوب حمص
حبة فلفل أحمر
حبة فلفل أصفر
حبة طماطم
3 عيدان بصل أخضر مفروم
كوب بقدونس مفروم
نصف كوب زيتون أسود شرائح
2 فص ثوم مفروم
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون
ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل أسود

 خطوات التحضير سلطة الحمص:

يسلق الحمص بالطريقة التقليدية، ويصفى، ويترك جانبًا.

يقطع الفلفل الأحمر والأصفر والطماطم مكعبات.

يوضع الثوم في وعاء، ويضاف إليها زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل الاسود، ويخلط جيدًا.

يوضع الحمص في وعاء، ويضاف إليها الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر والطماطم والزيتون والبصل الاخضر والبقدونس، وتخلط جيدًا.

يضاف خليط الثوم إلى الخضروات، وتقلب جميع المكونات حتى تختلط جيدًا.

توضع في الطبق، وتقدم.

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