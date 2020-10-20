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صدق أو لا تصدق.. مضادات الاكتئاب تعمل على توازن المواد الكيميائية فى المخ

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
مضادات الاكتئاب توازن
مضادات الاكتئاب توازن المواد الكيميائية فى المخ ولها آثار جا
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أسماء عبد الحفيظ

يصاب الكثير من الأشخاص بالاكتئاب، ويحتاج البعض للعلاج بمضادات الاكتئاب، التى يُطلق عليه أيضًا: مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية ، ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية ، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن مضادات الاكتئاب هي أدوية تعالج الاكتئاب ، ويمكن لطبيبك أن يصفها لك، حيث إنها تعمل على موازنة بعض المواد الكيميائية الطبيعية في الدماغ، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يتمكنوا من المساعدة.

وهناك عدة أنواع من مضادات الاكتئاب، قد تضطر أنت وطبيبك إلى تجربة القليل قبل العثور على الأفضل بالنسبة لك.

وقد تسبب مضادات الاكتئاب آثارًا جانبية خفيفة لا تدوم عادة لفترة طويلة، قد يشمل ذلك الصداع والغثيان ومشاكل النوم والأرق والمشاكل الجنسية، أخبر طبيبك إذا كان لديك أي آثار جانبية، يجب عليك أيضًا.

ويجب ان تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي أدوية أو فيتامينات أو مكملات عشبية أخرى.

ومن المهم أن تستمر في تناول أدويتك ، حتى لو كنت تشعر بتحسن، لا تتوقف عن تناول الأدوية الخاصة بك دون التحدث مع طبيبك، غالبًا ما تحتاج إلى إيقاف مضادات الاكتئاب تدريجيًا.

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