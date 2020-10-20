في كيس على الطريق| تفاصيل العثور على جثة رجل أعمال بالإسكندرية

، بعد ١٠ أيام من اختفائها، وبجوارها 20 امبولا زجاجيا بها عينات دماء، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة منها.

جثة ملفوفة داخل كيس موتى، تستخدم في تكفين موتى فيروس كورونا، وجدت بطريق محور أبي قير





وعلى الفور، أبلغ الأهالي قسم شرطة ثالث المنتزة، بالعثور على كيس بلاستيك يستخدم فى تكفين الموتى وخاصة مصابى فيروس كورونا ملقيا بطريق محور ابو قير وتنبعث منه رائحة كريهة.







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وبعدها هرع ضباط مباحث القسم الى موقع البلاغ برفقة سيارة إسعاف، وبعد المعاينة، وجد الكيس المشار إليه وبفتحه وجدت جثة لأحد الأشخاص يرتدى كامل ملابسه فى حالة تحلل، وبجواره 20 امبولا زجاجيا بها عينات دماء ولم يجد مع الجثة اى متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية تكشف هويته.





ووجه اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائى لكشف غموض الحادث.

وتوصلت جهود الفريق الى الجثة لرجل أعمال (تاجر حديد) يدعى (ف.ع) 57 سنة مقيم بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة ثان المنتزة وبسؤال نجله قرر ان والده متغيب عن المنزل منذ تاريخ 7 أكتوبر الجارى وأنه حرر محضر بتغيبه يوم 10 اكتوبر ولا يعرف سبب إختفائه .





وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل القضية للنيابة لمباشرة التحقيق حيث أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.









وقررت النيابة استدعاء أهل المتوفى لسؤالهم ،وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منزله ومكان عمله والموقع الذي وجدت به الجثة، وتكليف المباحث بفحص جميع علاقات المتوفى لبيان وجود خصومات مع آخرين من عدمه ، وتتبع هاتفه المحمول والاستعلام عن شركة الاتصالات المختصة عن جميع المكالمات الواردة والصادرة من هاتف المتوفى قبل إختفائه.