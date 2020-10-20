AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

في كيس على الطريق| تفاصيل العثور على جثة رجل أعمال بالإسكندرية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:45 م
جثة
جثة
Advertisements
أحمد بسيوني
جثة ملفوفة داخل كيس موتى، تستخدم في تكفين موتى فيروس كورونا، وجدت بطريق محور أبي قير شرق الإسكندرية، بعد ١٠ أيام من اختفائها، وبجوارها 20 امبولا زجاجيا بها عينات دماء، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة منها.


وعلى الفور، أبلغ الأهالي قسم شرطة ثالث المنتزة، بالعثور على كيس بلاستيك يستخدم فى تكفين الموتى وخاصة مصابى فيروس كورونا ملقيا بطريق محور ابو قير وتنبعث منه رائحة كريهة.




وبعدها هرع ضباط مباحث القسم الى موقع البلاغ برفقة سيارة إسعاف، وبعد المعاينة، وجد الكيس المشار إليه وبفتحه وجدت جثة لأحد الأشخاص يرتدى كامل ملابسه فى حالة تحلل، وبجواره 20 امبولا زجاجيا بها عينات دماء ولم يجد مع الجثة اى متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية تكشف هويته.


ووجه اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائى  لكشف غموض الحادث.

وتوصلت جهود الفريق الى الجثة لرجل أعمال (تاجر حديد) يدعى (ف.ع) 57 سنة مقيم بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة ثان المنتزة وبسؤال نجله قرر ان والده متغيب عن المنزل منذ تاريخ 7 أكتوبر الجارى وأنه حرر محضر بتغيبه يوم 10 اكتوبر ولا يعرف سبب إختفائه .


وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل القضية للنيابة لمباشرة التحقيق حيث أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 


وقررت النيابة استدعاء أهل المتوفى لسؤالهم ،وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منزله ومكان عمله والموقع الذي وجدت به الجثة، وتكليف المباحث بفحص جميع علاقات المتوفى لبيان وجود خصومات مع آخرين من عدمه ، وتتبع هاتفه المحمول والاستعلام عن شركة الاتصالات المختصة عن جميع المكالمات الواردة والصادرة من هاتف المتوفى قبل إختفائه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجوارها بطاقة جدها.. تفاصيل العثور على جثة طفلة داخل منزل مهجور بكفرالشيخ

مضطرب عقليا يقتل والدته في شبرا الخيمة| شهود عيان: يتعاطى المخدرات ويضربها دائما

مباحث حلوان تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف في شقته

ترشيحاتنا

مفاجأة بـ الهرم الأكبر.. علماء آثار يكشفون أمرا في بنائه يسبب حيرتهم

الإمارات تطلب فتح سفارة في تل أبيب

ظهور مميز لحسام غالي وزوجته بأحد الكافيهات.. شاهد

سر تواجد حسن شاكوش وعمر كمال بـ نقابة المهن الموسيقية

قلبت السوشيال ميديا برقصتها .. أول تعليق لـ لورديانة البرازيلية

قرار عاجل من الكاف بشأن استخدام الفار المصري فى إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو على تيك توك.. أمريكية مهددة بالسجن 6 أشهر| ما القصة؟

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات تبرز أنوثة ميرنا نور الدين

لأول مرة ميتسوبيشي تطرح اوتلاندر 2022 mitsubishi outlander بمحرك نيسان.. صور