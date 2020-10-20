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حادث مروري مروع لحافلة تقل أطفالا في سان بطرسبورج بروسيا.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:10 م
حادث مروري بروسيا
حادث مروري بروسيا
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات من تسجيل كاميرات في مدينة سان بطرسبورج الروسية لحظة وقوع حادث مروري بمشاركة حافلة كانت تنقل أطفالا يوم الاثنين 19 أكتوبر.

ولقى 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، مصرعهم وأصيب آخرون جنوب العاصمة موسكو، جراء تحطم حافلة تقل أطفالا صغارا كانوا في طريقهم إلى مسابقة رقص بروسيا.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، ان الحافلة كانت تقل 48 راكبا بينهم 33 طفلا، وتحطمت على بعد 110 أميال جنوب غرب موسكو.

وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية في كالوجا: "إن أحد أسباب الحادث هو انزلاق الحافلة وعدم تمكن السائق من السيطرة عليها".
ولم يرد اي معلومات عن الضحايا.

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