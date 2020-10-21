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فن

أحلام: زوجي تعرض لحادث وخضع إلى عملية جراحية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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منار نور
أعلنت الفنانة أحلام عن تعرض زوجها إلي حادث عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

ونشرت أحلام صورة تجمعها مع زوجها عبر تويتر، وعلقت قائلة: "تعرض زوجي لحادث أدى إلى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من أي شر الحمد لله تمر ولا تضر". 

وتابعت : " نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحول الله وقوته بأتم الصحه والعافيه ويخليك لي ولعيالي شكرًا لكل من كلمني وسال وتطمن ومن دعى له بالشفاء " . 

يذكر أن  الفنانة أحلام حرصت على طمأنة جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وغردت الفنانة أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".

كانت أحلام نشرت فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".

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