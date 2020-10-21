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رياضة

اتحاد الكرة يكشف موقف الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز حال تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:11 م
الزمالك والرجاء
الزمالك والرجاء
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يسري غازي
كشف حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن الموقف النهائى للجبلاية فى حال صدور قرار بتأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء المغربي المحدد لها يوم السبت القادم فى إطار نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.


وقال الزناتي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لجنة المسابقات تنتظر القرار النهائى المنتظر صدوره من جانب لجنة الطوارئ في الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف".


وأضاف: وضعنا العديد من السيناريوهات من أجل تحديد موعد الجولة الأخيرة بالدورى الممتاز ونسعى لعدم إرباك مواعيد انتهاء بطولة الدورى الممتاز.


وشدد على أنه يتم الكشف عن موقف لجنة المسابقات من تحديد مواعيد الجولة الأخيرة فى المسابقة المحلية فور صدور القرار النهائى من جانب الكاف.


وخاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم  الأربعاء  علي ملعب النادي في إطار استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي.


كما قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو دخول الفريق معسكرا مغلقا ، مساء غد الخميس عقب خوضه التدريبات بملعب عبداللطيف ابو رجيلة  بمقر النادي.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا .


وفاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد أحرزه أشرف بنشرقي والذي أقيم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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