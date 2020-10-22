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تهاني الجبالي: مصر هي العمود الفقري للأمة العربية وبقاؤها ضمانة لهم ..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:36 ص
تهاني الجبالي
تهاني الجبالي
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إبراهيم القادري
قالت المستشارة تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، إن مصر هي العمود الفقري للأمة العربية وبقاؤها ضمانة لبقاء الوطن العربي.

وأضافت "الجبالي"، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور"، أن القاضي الدستوري حين تتعرض أركان الدولة وأمنها القومي للخطر فهو أول من يتحدث، ومنصب القاضي الدستوري حارس للدولة الوطنية الحديثة.

وأوضحت الجبالي "كنت أقول إن أول شىء سيهدمه التنظيم الإرهابي هي دولة القانون وبدأوا بمحاصرة المحاكم وعزل القضاة وبعدها خرج القضاة في مقدمة المشهد الثوري في 30 يونيو".

وتابعت أن الدول الكبرى هي أول من ينتهك سيادة الدول من أجل مصالحها، مؤكدة أن تنظيم الإخوان لا يؤمن بالوطن أو القومية وتم دعمه من الخارج لصناعة دولة موازية.

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