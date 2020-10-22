سعر الذهب اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 838 جنيهًا للجرام.
وبلغ عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 957 جنيهًا، ووصل سعر الجرام من عيار 22 عند 874 جنيهًا.
اقرأ أيضًا |
وبلغ عيار 18 اليوم 719 جنيهًا.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب