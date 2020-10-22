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أخبار العالم

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية في الجوف

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أسقطت قوات الجيش اليمني، مساء الأربعاء، طائرة استطلاع مسيرة، تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في سماء محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني "سبتمبر نت": "تمكنت القوات المرابطة في جبهة السليلة والوجف في مديرية الشغف بمحافظة الجوف، من إسقاط طائرة استطلاعية، تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية".

وأضاف أن، الطائرة الاستطلاعية، كانت تحاول تصوير مواقع ومعسكرات قوات الجيش.

وتابع أن "ميليشيات الحوثي، كثفت في الأونة الأخيرة، من تسيير طائراتها المتفجرة والاستطلاعية، بعد أن تلقت الهزائم الكبيرة طيلة الأسابيع الماضية، في جبهات شمال وشرق الجوف، والتي يتعامل معها أبطال الجيش، ويعملون على إسقاطها وتدميرها".

في سياق آخر، شنت قوات الجيش اليمني، مساء الأربعاء، قصفًا مدفعيًا، استهدفت من خلاله مواقع وتمركز عناصر ميليشيات الحوثي، في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر عسكرية قولها: "استهدف قصف قوات الجيش اليمني، مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي، في جبهتي صرواح وهيلان غرب محافظة مأرب".

وبحسب المصادر، فقد "أسفر القصف، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات المتمردة، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها".

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