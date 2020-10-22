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تكنولوجيا

بسعر منافس.. هواوي تطلق هاتف Huawei Y7a بـ بطارية كبيرة.. صور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:47 ص
هاتف Huawei Y7a
هاتف Huawei Y7a
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة هواوي هاتفًا ذكيًا جديدًا ضمن سلسلتها Y، وينضم هاتف Huawei Y7a إلى فئة الهواتف المتوسطة المواصفات بمعالج من نوع Kirin 710A

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف هواوي Huawei Y7a، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل. بها ثقبا مخصص للكاميرا الأمامية أعلى منتصف الجهاز والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.0.


ويمتلك هاتف  Huawei Y7a، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/1.8، والثانية تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، وبينم تأتي الرابعة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4.
Huawei Y7a in Blush Gold color

ويعمل هاتف Huawei Y7a، بواسطة معالج من نوع Kirin 710A، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة دخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت، إلى جانب قارئ بصمات الأصبع في زر على جانب الهاتف.
Huawei Y7a in Crush Green color
 
ويحتوي هاتف Huawei Y7a ، على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط،يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 ، ولكن بدون خدمات جوجل.

ويتوفر هاتف Huawei Y7a، بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والذهبي، في ماليزيا اعتبارا من 30  أكتوبر الجاري بسعر يعادل 190 دولار أمريكي لخيار 128 جيجابايت (أي ما يعادل 2,982 جنيها مصريا).
Huawei Y7a in Midnight Black color

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