انكسر قلب زوجها.. عروس تموت بهذا المرض بعد أشهر من زفافها

توفيت عروس جديدة تدعى راشيل هولبورن بعد زواجها بـ 6 أشهر، حيث خسرت معركتها ضد مرض السرطان بعد معاناة لمدة سنة انتهت بوفاتها هذا الأسبوع.
ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية انكسر قلب زوجها ديكلان ستيفنز خاصة أنها ما زالت في العشرينات من عمرها، ودائمًا ما كانت تساعد مرضى السرطان.
تلقت راشيل الدعم من صندوق مكافحة السرطان للمراهقين بعد إصابتها بالمرض، كما أنها كانت تجمع التبرعات بانتظام للجمعيات الخيرية بنفسها.
عملت هولبورن كمصففة شعر في عاصمة اسكتلندا إدنبرة، ومن المقرر أن تقام جنازتها الأسبوع المقبل، ونصحت والدتها المعزين بمرعاة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضافت: "للأسف بسبب القيود الحالية، فإن الأرقام مقيدة، وبالنسبة لأي شخص يرغب في الحضور يكون خارج الكنيسة بارتداء الأقنعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما سنوفر أيضًا رابطًا لأولئك الذين يرغبون في الإعراب عن احترامهم والحضور تقريبًا".