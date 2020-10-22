انكسر قلب زوجها.. عروس تموت بهذا المرض بعد أشهر من زفافها

راشيل هولبورن بعد زواجها بـ 6 أشهر، حيث خسرت معركتها ضد مرض السرطان بعد معاناة لمدة سنة انتهت بوفاتها هذا الأسبوع. توفيت عروس جديدة تدعى





ديكلان ستيفنز خاصة أنها ما زالت في العشرينات من عمرها، ودائمًا ما كانت تساعد مرضى السرطان. ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية انكسر قلب زوجها





تلقت راشيل الدعم من صندوق مكافحة السرطان للمراهقين بعد إصابتها بالمرض، كما أنها كانت تجمع التبرعات بانتظام للجمعيات الخيرية بنفسها.









عملت هولبورن كمصففة شعر في عاصمة اسكتلندا إدنبرة، و من المقرر أن تقام جنازتها الأسبوع المقبل، ونصحت والدتها المعزين بمرعاة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.





سنوفر أيضًا رابطًا لأولئك الذين يرغبون في الإعراب عن احترامهم والحضور تقريبًا". وأضافت: "للأسف بسبب القيود الحالية ، فإن الأرقام مقيدة، وبالنسبة لأي شخص يرغب في الحضور يكون خارج الكنيسة بارتداء الأقنعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما







