مواصفات أرخص سيارة كهربائية من رينو

كشفت شركة رينو الفرنسية عن سيارتها الكهربائية الجديدة داسيا، التي أطلقتها بشكل تجاري لتعد هي الأقل تكلفة في أوروبا.





وأكد موقع يهتم بأخبار السيارات عن السيارة الجديدة والشركات الناشئة لإطلاق التي تجهز إطلاق أكثر من 6 طرازات من شاحنات البيك أب الكهربائية في أمريكا الشمالية، بما في ذلك هامر الأمريكية التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل، فهناك أشياء تحدث في الطرف الآخر من نطاق الحجم عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية.





وعلى الرغم أن أوروبا لديها سيارات كهربائية صغيرة مثل SEAT Mii، إلا أن الربيع الصغير سيكون أقل تكلفة حيث من المتوقع أن يبدأ سعرها أقل من 23000 دولار، قبل أي حوافز وطنية.



وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار النهائية، لكن من المفترض أننا نعرف السيارات الكهربائية الأخرى غير المكلفة، بما في ذلك.



SEAT Mii Electric بسعر يقل قليلًا عن 23000 دولار في معظم البلدان قبل الحوافز، فإن Spring يهدف إلى الظهور بسعر منخفض.





ومن المفترض أن يتم تشغيل Dacia Spring بواسطة بطارية ليثيوم أيون بقوة 26.8 كيلو وات في الساعة، ما يمنحها نطاقًا يصل إلى 140 ميلًا في دورة WLTP.

