AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات أرخص سيارة كهربائية من رينو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:03 م
رينو
رينو
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة رينو الفرنسية عن سيارتها الكهربائية الجديدة داسيا، التي أطلقتها بشكل تجاري لتعد هي الأقل تكلفة في أوروبا.


وأكد موقع يهتم بأخبار السيارات عن السيارة الجديدة والشركات الناشئة لإطلاق التي تجهز إطلاق أكثر من 6 طرازات من شاحنات البيك أب الكهربائية في أمريكا الشمالية، بما في ذلك هامر الأمريكية التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل، فهناك أشياء تحدث في الطرف الآخر من نطاق الحجم عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية.


وعلى الرغم أن أوروبا لديها سيارات كهربائية صغيرة مثل  SEAT Mii، إلا أن الربيع الصغير سيكون أقل تكلفة حيث من المتوقع أن يبدأ سعرها أقل من 23000 دولار، قبل أي حوافز وطنية.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار النهائية، لكن من المفترض أننا نعرف السيارات الكهربائية الأخرى غير المكلفة، بما في ذلك.

SEAT Mii Electric بسعر يقل قليلًا عن 23000 دولار في معظم البلدان قبل الحوافز، فإن Spring يهدف إلى الظهور بسعر منخفض.

 
ومن المفترض أن يتم تشغيل  Dacia Spring  بواسطة بطارية ليثيوم أيون بقوة 26.8 كيلو وات في الساعة، ما يمنحها نطاقًا يصل إلى 140 ميلًا في دورة WLTP.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

جيب تحتفل بالعيد الـ 80 بتحديثات جديدة على سياراتها

210 مليارات دولار القيمة التسويقية .. تيسلا تنافس كوكاكولا وديزني لاند

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة 21 %

لمحبي التوفير.. أرخص 4 سيارات كهربائية.. صور

سيات تقدم سيارة Mii الكهربائية في مصر العام القادم

ترشيحاتنا

مقاطعة في وجه الأعداء| متاجر سعودية تستغني عن سلع تركية وتعرض المصرية

بكاش مايوه شبيكة.. دارين حداد تثير الجدل بأنوثتها

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر.. والنهائي في موعده

نهاية مأساوية لفتاة بعد أسابيع من إطلاق سراح مغتصبها .. تفاصيل

وزير الداخلية يجتمع بمساعدية لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس النواب

غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بملابس رياضية.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها داخل الجيم

لحظة اجتماع شمل زوجين مسنين بعد فراق 215 يومًا بسبب جائحة كورونا.. شاهد