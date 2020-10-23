مادونا تحتفل بعيد ميلاد كيم كارداشيان على طريقتها الخاصة

احتفلت النجمة العالمية مادونا بعيد ميلاد نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من خلال نشر صورة لهما تجمعهما من حفل تنكري عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت مادونا على الصورة قائلة :" كل عام وانتي بخير كيم".

أكملت كيم كارداشيان عمرها الـ40، فهي من مواليد 21 أكتوبر 1980 وتنتمي لمواليد برج الميزان.

ولكن كيم هو ليس اسمها الحقيقي بل هو اختصار لاسم كيمبرلي، وبين شقيقاتها هي الثانية في الترتيب بعد كورتني كارداشيان ذات الـ39 عامًا.





واكتسبت كيم كارداشيان شهرتها من مسلسل keeping up with kardashians الذي يعرض أسبوعيا ويكشف عن تفاصيل حياة نجمات عائلة كارداشيان.



