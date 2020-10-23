الكويت: 33% من الرجال و46% من النساء يعانون من السمنة المفرطة

حذر تقرير جديد من ان معدلات السمنة في منطقة الخليج وصلت الى مستويات قياسية، حيث يصنف الآن ما لا يقل عن ثلث النساء وربع الرجال على أنهم من أصحاب الوزن المفرط في المنطقة.





وقال الاتحاد العالمي للسمنة (دبليو أو أف) في مراجعة إقليمية للبيانات لمنطقة الخليج نشرتها وسائل إعلام محلية كويتية، أن 33% من الرجال، و46% من النساء في الكويت يعانون من السمنة المفرطة.





وأضاف أن الكويت سجلت واحدًا من أعلى معدلات بدانة الأطفال في المنطقة؛ حيث تم تسجيل طفلة من خمسة على أنها بدينة، وطفل من أربعة على أنه بدين.





وأظهرت التقرير أن 17% من الفتيات، و6% من الفتيان في منطقة الخليج، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما، يصنفون على أنهم يعانون من السمنة المفرطة، موضحا أن 31% من النساء و25% من الرجال في الإمارات يعانون من السمنة المفرطة، وفي السعودية يعاني أيضا 31% من النساء و42% من النساء من السمنة المفرطة.