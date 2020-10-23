محافظ الإسكندرية: محور المحمودية يضم 14 نقطة تنموية شاملة كافة الخدمات

قال محافظ الإسكندرية إن محور المحمودية ليس فقط محور مروري ولكنه تنموي به ١٤ نقطة تنموية شاملة كافة الخدمات، ليعد بذلك أهم المشروعات التنموية التي أقيمت على أرض الإسكندرية وتم تنفيذه خلال عامين فقط.





جاء ذلك خلال مشاركته في ماراثون الدراجات تحت شعار " لياقتك مناعتك _ صحتك دراجتك "، والذي يعد المهرجان الرياضي الثاني بمحور المحودية المروري الجديد عقب افتتاحه ، ويشارك به مايزيد عن ٢٠٠٠ شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية، بحضور وزير الشباب والرياضة والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالثغر ، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.





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وأشار المحافظ إلى أن إقامة الماراثون لثاني مرة من محور المحمودية يهدف لتعريف الشباب بالتطور والمشروعات القومية التي تم تنفيذها.

وقدم محافظ الإسكندرية ، الشكر لوزير الشباب والرياضة لإقامة هذا السباق الذي يشجع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة ، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيا ، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات ركوب الدراجات والجري والمشي التي تقيمه الجهات المعنية بجميع أنحاء المحافظة ، وجعل الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على صحتهم .







وشارك محافظ الإسكندرية ووزير الشباب والرياضة الشباب في ماراثون الدراجات، والذي انطلق من محور المحمودية المروري الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضي ، والذي يؤكد للجميع حجم التطور والنهضة التي حدثت بأحد شرايين المرور جديدة والتي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الحياة وخلق اُسلوب حياة رياضي جديد لممارسة الرياضة عليها.















