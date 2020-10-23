بألوان جديدة وعصرية.. هواوي تطلق هاتفها الخارق Mate 30E Pro 5G.. صور

أعلنت شركة هواوي بشكل رسمي أمس الخميس، عن إصدارات هواتفها الجديدة من سلسلة Mate، والتي تضم أربع إصدارت هي ميت 40 و و Mate 40 Pro و Mate 40 Pro + وإصدارا خاصا من تصميم شركة بورش يسمى Porsche Design Mate 40 RS.





وإلى جانب ذلك، كشفت الشركة الصينية بهدوء عن هاتف خامس مخصص لسوقها المحلي بالصين، والذي ينطلق تحت عنوان Huawei Mate 30E Pro، ويتطابق في المواصفات مع هاتف Mate 30 Pro، الذي تم إصداره العام الماضي، وفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





ويأتي هاتف Mate 30E Pro، بإختلاف وحيد عن إصدار العام الماضي، حيث يتم تشغيل الجهاز الجديد بواسطة معالج جديد من نوع Kirin 990E، بتكنولوجيا 7 نانومتر بلس والذي يعد نسخة محسنة من معالج Kirin 990، والذي ظهر لأول مرة في هاتف Mate 30 Pro.





وسيعمل هاتف Mate 30E Pro، بواجهة المستخدم التابعة لهواوي EMUI 11، والتي لا تزال تعتمد على نظام التشغيل أندرويد 10، كما يقدم الهاتف الجديد دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.





ويأتي Mate 30E Pro 5G، بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع ،OLED وبدقة 2400 × 1176. وكثافة تبلغ 409 بكسل لكل بوصة.





ويمتلك Mate 30E Pro 5G، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى من نوع Nano .





ويحتوى Mate 30E Pro 5G، على كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6 تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا بزواية عريضة UltraWide بدقة 40 ميجابكسل أيضا بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب كاميرا Telephoto مقربة بدقة 8 ميجابكسل تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات والتكبير الرقمي حتى 30 مرة. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع كاميرا ToF.





ويدعم Mate 30E Pro 5G ، الشحن بواسطة كابل USB-C، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكي بقوة 27 واط، مع بطارية سعة 4500 ميللي أمبير، ويتوفر هذا الإصدار في ألوان جديدة هي الجلد النباتي باللون البرتقالي، والأخضر، والبنفسجي والفضي والزيتي، ولم تعلن هواوي عن السعر الذي سيتوفر به الهاتف في الأسواق.