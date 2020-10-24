21% من مستفيدي شقق الإسكان الاجتماعى سيدات.. اعرف التفاصيل





وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن 79% من المستفيدين ذكور، وتنقسم نسب المستفيدين وفقا لحالاتهم الاجتماعية كالتالي: 56% متزوج ويعول، ونسبة 22% أعزب، و16% من المستفيدين متزوج، و4% من المستفيدين مطلق.





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وتابعت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن عدد المستفيدين الذين تسلموا وحداتهم حتى نهاية النصف الأول من 2020 تجاوز 400 ألف مستفيد، ومستهدفين تسليم نحو 100 ألف مستفيد جديد بنهاية النصف الثانى من العام.





يذكر أن وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى طرحت 13 إعلان لحجز شقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، بإجمالى نحو 700 ألف شقة تقريبا، وكان العدد الأكبر المتاح بالإعلان الثامن فى منتصف عام 2016، حوالى 500 ألف وحدة سكنية تمت إتاحتها دفعة واحدة.





ومن المقرر أن تطرح الوزارة الإعلان الرابع عشر لشقق الإسكان الاجتماعى بعدد 100 ألف وحدة سكنية يتم تسليمها خلال 3 سنوات مطلع نوفمبر المقبل.

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن 21% من مستفيدي مشروع الدولة لفسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" حتى الإعلان الثالث عشر من الإناث.