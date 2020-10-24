الإسكندرية في قلب الحدث.. عودة عروس البحر من جديد.. مهرجان للمرأة وافتتاح منشآت رياضية و ماراثون بمحور المحمودية.. شاهد

إقامة ماراثون رياضي لثاني مرة بمحور المحمودية

افتتاح أول صالة رياضية بمديرية الشباب والرياضة

مسابقات وألعاب وفعاليات عديدة في المهرجان الرياضي للمرأة

بنظام الطرح الاستثماري وبتكلفة 12 مليون افتتاح حمام سباحة وملعب نجيل صناعي بأبيس 10

أعلام مصرية، ومئات من الدراجات، وشباب من مختلف الأعمار، ووزير شاب، هكذا تزين محور المحمودية، أهم مشروع قومي بالإسكندرية منذ عشرات السنين، اليوم لاستقبال ماراثون بالدراجات بمنطقة بشاير الخير، تحت شعار «رياضتك مناعتك»، وذلك بمشاركة وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وحوالي 2000 شاب من مراكز شباب الإسكندرية.

وقد انطلق الماراثون في التاسعة صباحًا من أمام مدخل بشائر الخير على محور المحمودية أمام مستشفى راقودة الجهة البحرية في اتجاه القباري والعودة من اول دوران على محور المحمودية في الجهة القبلية حتي مدخل الساحة الرياضية ببشاير الخير1.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة تسعي إلى تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة في كافة المشروعات والمدن الجديدة، بهدف تعريف الشباب بما يحدث على أرض الواقع من مشروعات كبرى، والاستفادة من قيمة الرياضة في التسويق للمدن والمشروعات الجديدة.





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وأكد محافظ الإسكندرية إن محور المحمودية ليس فقط محور مروري ولكنه تنموي به ١٤ نقطة تنموية شاملة كافة الخدمات، ليعد بذلك أهم المشروعات التنموية التي أقيمت على أرض الإسكندرية وتم تنفيذه خلال عامين فقط، مشيرًا إلى أن إقامة الماراثون لثاني مرة من محور المحمودية يهدف لتعريف الشباب بالتطور والمشروعات القومية التي تم تنفيذها.

مهرجان رياضي للمرأة

وعقب الماراثون، بدا المشهد رائعا داخل ملاعب بشاير الخير، عشرات من الفتيات والنساء يشاركون في مهرجان خاص بالمرأة في مختلف الألعاب: ماراثون مشي للمرأة داخل ملاعب بشاير الخير، ومباراة للكرة الطائرة، ومباراة نهائي تنس الطاولة، خماسي كرة قدم، كرة سرعة، ومسابقة لياقة بدنية"، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية ولجنة المرأة باللجنة الاولمبية المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالمرأة المصرية على مستوى جميع المحافظات، والاهتمام برياضة المرأة، والعمل على تنمية مهاراتهن للمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات التي تشملها المنافسات، وتثقيف الشباب بأهمية تعزيز دور المرأة داخل المجتمع وحمايتها من العنف، يأتي ذلك في ضوء دعم القيادة السياسية لملف الرياضة واهتمامه بكافة الرياضيين، لافتا إلى ان الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ برامج وأنشطة متعددة تخص الرياضة النسائية داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات وفقًا لبروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وشارك الوزير في مباراة كرة قدم خماسية مع بعض الشباب في ملاعب بشاير الخير وأحرز هدفًا في المباراة.

افتتاح منشآت رياضية

وبتكلفة 61 ألف جنيه، افتتح دكتور أشرف صبحي صالة "الجيم" للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وهي أول صالة رياضية في مديريات الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الدكتورة صفاء الشريف في تطوير المنشآت الرياضية في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، كانت سباقة في إنشاء هذه الصالة الرياضية، وذلك ي ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة علي رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي والتوعية بدور ممارسه الرياضة والتغذية السليمة في رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف، وتحقيق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية من خلال توفير المنشآت والأدوات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية للمواطنين، وجعلها أسلوب حياة، ونشر ثقافة التغذية السليمة من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة

وفي أبيس 10، وبتكلفة 12 مليون جنيه بنظام حق الانتفاع (BOT)، افتتح الوزير برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حمام السباحة والملعب الخماسي بمركز شباب أبيس 10، لخدمة أعضاء وأهالي المركز الذي يقع علي مساحة٥٨٨٦متر مربع ، ودخوله ضمن مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع (BOT) التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية.‎

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلي زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز، مع اتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بتواجده اليوم وسط أهالينا من قرية أبيس. ورحب بوزير الشباب والرياضة مقدمًا له الشكر على دعمه المستمر للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية. كما أشاد بالجهد الرائع الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت قيادة وزير الشباب والرياضة.