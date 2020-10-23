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رياضة

بعد الهجوم عليه عقب مباراة الزمالك.. مروان محسن يتعلم من أخطائه ويصالح جماهير الأهلي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:35 م
مروان محسن
مروان محسن
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محمد سمير
يتقدم الأهلي علي الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليا علي ملعب استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وسجل مروان محسن هدف الأهلي بعد انفراد تام بحارس مرمي الوداد وأطلق حكم المباراة صافرته واحتسبها تسلل علي اللاعب قبل أن تعود تقنية الفار وتؤيد احتساب الهدف.

ويبدو أن مروان محسن تعلم من أخطائه بعد الهجوم عليه عقب مباراة الزمالك الأخيرة التي خسرها الأهلي 3-1 بعدما ترك الكرة فى منطقة جزاء الزمالك اعتقادا أنه كان متسللا؛ ليهاجمه جميع عشاق القلعة الحمراء.

ولم يكرر مروان محسن خطأه مرة أخري حتي بعدما رفع حكم الراية التسلل علي مروان ولم يقف وسجَّل الهدف الذي أعاد "الفار" الحكم فى قراراه، واحتسبه كهدف صحيح ليتقدم الأهلي.

وسجل حسين الشحات هدف الأهلي الثاني فى شباك الوداد بعد مراوغة رائعة لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك ليصعب مهمة الوداد فى العودة مرة أخري للمباراة.

وفاز الأهلي علي الوداد المغربي 2-0 فى مباراة الذهاب عن طريق محمد مجدي قفشة وعلي معلول.

وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة ومعه احمد فتحى ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني و: عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج و جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.

التقى الأهلي مع الفرق المغربية في 22 مواجهة في مختلف البطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات.

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