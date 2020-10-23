بعد الهجوم عليه عقب مباراة الزمالك.. مروان محسن يتعلم من أخطائه ويصالح جماهير الأهلي

يتقدم الأهلي علي الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليا علي ملعب استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وسجل مروان محسن هدف الأهلي بعد انفراد تام بحارس مرمي الوداد وأطلق حكم المباراة صافرته واحتسبها تسلل علي اللاعب قبل أن تعود تقنية الفار وتؤيد احتساب الهدف.





ويبدو أن مروان محسن تعلم من أخطائه بعد الهجوم عليه عقب مباراة الزمالك الأخيرة التي خسرها الأهلي 3-1 بعدما ترك الكرة فى منطقة جزاء الزمالك اعتقادا أنه كان متسللا؛ ليهاجمه جميع عشاق القلعة الحمراء.





ولم يكرر مروان محسن خطأه مرة أخري حتي بعدما رفع حكم الراية التسلل علي مروان ولم يقف وسجَّل الهدف الذي أعاد "الفار" الحكم فى قراراه ، واحتسبه كهدف صحيح ليتقدم الأهلي.



