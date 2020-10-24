AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شراكة بين اكسبولينك وغرفة التجارة العربية البرازيلية لتعظيم فرص نمو الصادرات الوطنية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
نمو الصادرات المصرية
نمو الصادرات المصرية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
وقعت جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك وغرفة التجارة العربية البرازيلية مذكرة تفاهم في ختام فعاليات المنتدي الاقتصادى العربي البرازيلي في نسخته الافتراضية والذي نظمته الغرفة بالشراكة مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري.
 
شهد مراسم توقيع الاتفاقية عبر المنصة الافتراضية للمنتدى، المهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك، وروبنز حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية.
 
وشاركت «اكسبولينك» في المنتدي كعارض زمردى كخطوة أولى للتعاون الرسمي بين المؤسستين في تعريف مجتمع الأعمال في مصر والبرازيل والوطن العربي بسبل دفع وتعظيم فرص التجارة والتعاون الاقتصادي بين البرازيل ومصر والوطن العربي.
 
والقي الكلمة الافتتاحية لجلسات المنتدي الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، والسفير أحمد أبو الغيط رئيس الجامعة العربية، كما تحدث في المؤتمر، روبنز حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، والمهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين بجانب مشاركة موسعة من العديد من وزراء الخارجية العرب.
 
وحول مستقبل التعاون التجاري المصري البرازيلي، أكد روبنز حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن الشراكة مع جمعية المصدرين المصريين ستعلب دورا هاما في المرحلة المقبلة في توطيد العلاقات المصرية البرازيلية علي مستوي تعزيز فرص نمو التجارة والتعاون الاقتصادي في أسواق أمريكا الجنوبية بشكل خاص وبين البرازيل ومصر والعالم العربى بشكل عام.
 
وأعرب «حنون»، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، ومشاركة «اكسبولينك» للمنتدي الاقتصادي الدولي والاستفادة من المنصات الرقمية التجارية والخدمات التصديرية المختلفة في إطار التعاون المشترك بين أهم المؤسستين المعنيتين بزيادة فرص نمو الصادرات وتسهيل التجارة البينية.
 
وأكد المهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين، علي أهمية التعاون المشترك بين الجمعية والغرفة في دفع وتعزيز العلاقات التجارية المصرية البرازيلية لزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة. 
 
واضاف «الميقاتي»، أن الاتفاقية تأتي تزامنًا مع توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتنفيذ استراتيجية قومية للوصول بالصادرات المصرية الي نحو١٠٠ مليار دولار من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية والتنافسية للسلع والمنتجات محلية الصنع والاستفادة من مزايا الاتفاقيات الدولية والتكتلات التجارية في النفاذ إلى كافة الاسواق العالمية وعلى رأسها تجمع دول الميركسور والتي تمثل البرازيل فيها اهم شريك تجاري لمصر.
 
وقال: الشراكة بين «اكسبولينك» وغرفة التجارة العربية البرازيلية ستمنح فرصة حقيقة وفعالة لمساندة مجتمع الأعمال من المصدرين والمصنعين من الجانبين من خلال توفير مجموعة عديدة ومتنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة لتعظيم التجارة وتسهيل عمليات التصدير،وذلك وفقا لأربع ركائز رئيسية وهي الترويج للفرص التصديرية والذكاء التسويقي، وتبادل المعلومات والخدمات التسويقية، وبرنامج حاضنة التصدير بجانب تنظيم البعثات التجارية واستضافت وفود رجال الأعمال والمشترين الدوليين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصدرين المصريين تنظم أول نسخة افتراضية رقمية للمعرض الدولي للحاصلات الزراعية أجرو جيت 2020

إكسبولينك تطلق منصة رقمية مجانية لترويج المنتجات ودعم الصادرات

جمعية رجال الأعمال: اتفاقيات التجارة الحرة فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية

الغرف العربية ينظم المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي ..غدا

اليوم.. الغرف العربية ينظم المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي

"المصدرون المصريون"تطلق حاضنة التصدير"EIP"لـ الجدد ورواد الأعمال

ترشيحاتنا

خالد الصاوى: أثق دائما فى مهرجان الجونة

لا تغفلها.. أعراض لحصى الكلى وسبل الوقاية

كلاسيكو الأرض.. برشلونة يتحدى ريال مدريد في مواجهة نارية بـ الدوري الإسباني

مكياج أمينة خليل وجاكت زوجة السقا.. نجمات تعرضن للهجوم بسبب إطلالاتهن بمهرجان الجونة

طوابير مبتخلصش.. إقبال كثيف من المواطنين في لجان الجيزة

أمطار غزيرة وبرق ورعد بشوارع مطروح في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. شاهد

AdvertisementS

مفيش قوة هتمنعنا.. رد صادم من إثيوبيا على كلمة ترامب

صاحبة أجرأ فستان في الجونة.. معلومات عن هدى الإتربي

إثيوبيا تتحدى ترامب: لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من بناء سد النهضة

خلال إدلائه بصوته.. رئيس الوزراء يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات النواب

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

مكياج أمينة خليل وجاكت زوجة السقا.. نجمات تعرضن للهجوم بسبب إطلالاتهن بمهرجان الجونة

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن في افتتاح مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج أمينة خليل وجاكت زوجة السقا.. نجمات تعرضن للهجوم بسبب إطلالاتهن بمهرجان الجونة

سوزوكي تطرح اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso أرخص suv في مصر.. صور

فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالجيزة ..بالصور