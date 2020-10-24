بعد انتهاء اليوم الأول.. محافظ الإسكندرية: لا وجود لأحداث غير طبيعية خلال سير عملية الانتخابات

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إغلاق صناديق الانتخاب أمام الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة التاسعة مساء، بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة المخصصة لعملية الانتخاب. وذلك بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتي تستمر على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ أكتوبر الجاري.

وأشار الشريف إلى أنه تم نقل الصناديق للغرف المؤمنة وإغلاق مقار اللجان الفرعية وتشميعها بالشمع الأحمر بإشراف القضاة واستلام قوات التأمين المقار الإنتخابية، على أن يتم فتحها مرة أخرى غدا فى اليوم الثانى لعملية الانتخاب.

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وأكد الشريف أنه لم يتم رصد أية أحداث غير طبيعية مؤثرة وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

وتابع محافظ الإسكندرية التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الإنتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لافتا إلى أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، وذلك لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.