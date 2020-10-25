محافظ الإسكندرية يتفقد عددا من اللجان العامة للوقوف على جاهزيتها

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، منذ قليل، عددا من اللجان العامة للوقوف علي مدى جاهزيتها وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع بكافة اللجان الإنتخابية بمحافظة الإسكندرية .





وأوضح أنه يوجد ٦ لجان عامة موزعة علي مستوي المحافظة ومقرها "كلية النصر فيكتوريا، وكلية الزراعة سابا باشا، ومدرسة السيد محمد كريم القومية سموحة، ونادي الترام الرياضي محرم بك، ومدرسة اللواء محمود أحمد محمد عبد الرازق" العطارين الإعدادية بنين سابقا"، وبحي العجمي قاعة المؤتمرات".





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وتابع المحافظ دعم وتسهيلات الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة بالعملية الإنتخابية لإتمام عملية فرز الأصوات، مقدما الشكر والتقدير إلي جميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الإنتخابية لجهودهم المبذولة في إخراج العملية الإنتخابية بهذا الشكل اللائق.





علي الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أن العملية الإنتخابية مرت بسلامة ويسر ولم يتم رصد أية أحداث غير طبيعية أو طارئة من شأنها التأثير علي سير العملية الإنتخابية.





وأوضح أنه كان هناك متابعة لحظية من جميع القيادات التنفيذية بغرفة العمليات الرئيسية لسير العملية الإنتخابية علي مدار اليومين لرصد أي صعوبات وإزالتها فورا. ذلك فضلا عن التواجد الميداني المكثف من القيادات التنفيذية وجميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الإنتخابية للتعامل الفوري مع أي مشاكل قد تطرأ.