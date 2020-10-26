طرق فعالة لعلاج المسام الواسعة بشكل طبيعي في المنزل

تحتوي بشرتنا على مليارات من المسام الصغيرة وغير المرئية المنتشرة من الوجه إلى الساقين. هذه الثقوب الصغيرة والصغيرة الموجودة على سطح بشرتك هي موطن بصيلات الشعر والغدد الدهنية التي تفرز الزهم كما ان أحد الأسباب الرئيسية لحب الشباب وظهور الجلد. تسمح هذه المسام لبشرتك بالتنفس عن طريق إفراز العرق والزيوت. لكن هذه المسام غالبًا ما تسد وهذا يحدث عندما تعاني من مشاكل جلدية.









واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا هي المسام المفتوحة والمتضخمة. المسام المتضخمة هي فتحات صغيرة في جلدك تفرز الزيوت والعرق. قد تبدو هذه مشكلة بشرة المراهق ، لكنها في الواقع علامة بارزة جدًا لشيخوخة الجلد. تؤدي الدهون الزائدة والأوساخ والبكتيريا المتراكمة في الجلد إلى فتح المسام في بشرتك. لا يمكنك تغيير عدد المسام الموجودة في بشرتك ولكن يمكنك بالتأكيد تقليلها وتقليصها باستخدام العلاجات المنزلية السهلة والفعالة.





بعض العلاجات المنزلية السهلة والفعالة لإغلاق تلك المسام الكبيرة المفتوحة على وجهك بشكل دائم. تعمل هذه الطرق من داخل الجلد عن طريق تقليص حجم المسام وبالتالي منحك حلًا دائمًا لنفسه. بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها لتقليص المسام المفتوحة هي:









مكعبات ثلج





للثلج تأثير شد للجلد مما يجعله علاج منزلي بسيط وفعال. يعد وضع مكعبات الثلج على بشرتك من أكثر الطرق فعالية وسهولة للتخلص من المسام الكبيرة المفتوحة . يقلص الجليد المسام مما يجعلها تبدو أكثر إحكاما وثباتا. كما أنه يساعد في تعزيز صحة بشرتك عن طريق زيادة الدورة الدموية.

كل ما عليك فعله هو أن تأخذ بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش قطنية وتضعها برفق على بشرتك لبضع ثوان.





ضع البخار





يعد Steaming أحد أفضل الطرق لإزالة انسداد ملف المسام المفتوحة . يمكنك استخدام منشفة ساخنة أو غاسل للوجه. يمكنك أيضًا استخدام دلو مليء بالماء الساخن وأخذ البخار. تأكد من فحص درجة الحرارة حتى لا تحرق وجهك.





فرك السكر





يُعرف السكر بخصائصه المذهلة في التقشير. لا يقتصر دور السكر المطحون على تقشير بشرتك فحسب ، بل يزيل الدهون الزائدة والأوساخ من المسام. استخدمي مقشر السكر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للتخلص من المادة اللزجة في مسامك.



