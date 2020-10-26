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محافظات

مؤشرات أولية: عسكر والدسوقي في الصدارة وإعادة على مقاعد دائرة "الرمل" بالإسكندرية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
كشفت المؤشرات الأولية الناتجة عن المحضر الرسمي الصادر من اللجنة العامة بالدائرة الثانية “الرمل" عن أداء 100 ألف 440 ناخبًا بإجمالي أصوات صحيحة 75 ألفًا و248 صوت وأصوات باطلة بلغت 25 ألفًا 192 صوتًا.

وقال رئيس اللجنة العامة بالرمل، إن نتيجة الإحصاء أسفرت عن حصول المرشحين أحمد عبدالمجيد 22 ألف و590 صوتا، ومحمود عسكر 23 ألف و217 صوتا، وسعد الدسوقي 20 ألف و357 صوتا، وعفيفى كامل 19 ألف و779 صوتا، وعمر الغنيمى 17 ألف و619 صوتا، وإلهام المنشاوى 14 ألف و998 صوتا.

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واختتم ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الأولى في الداخل، بعد غلق اللجان مساء أمس فى تمام التاسعة مساء، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

تنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة جرت الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.


ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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