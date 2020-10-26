للاحتفال بالدوري.. اتحاد الكرة يرفض حضور أعداد إضافية في مباراة الأهلي والطلائع

وعلى الجانب الأخر ، أكد الإعلامى أحمد شوبير على رحيل حسام غالى من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وانتهاء علاقة نادر شوقى بالشركة التى تدير الفريق.





وقال شوبير فى برنامجه "مع شوبير" الذى يذاع على أثير "أون سبورت"، "حسام غالى ونادر شوقى المسؤول عن الشركة التى تدير فريق الكرة بالجونة انتهت علاقتهما بالنادى ولن يستمرا الفترة المقبلة، ويبدو أن وفاة خالد بشارة أثرت بشكل كبير على الشركة وفريق الكرة".





وأضاف شوبير:"أتوقع وجود حسام غالى فى مجلس إدارة النادى الأهلى المقبل".





وكان حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.





قرر اتحاد كرة القدم عدم السماح بحضور أي أعداد إضافية خلال مواجهة الأهلي وطلائع الجيش المقرر إقامتها السبت المقبل بملعب السلام في إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز .ورفض اتحاد الكرة فكرة السماح لأى أعداد إضافية بالحضور فى المباراة والاحتفال بتتويج الأهلى بلقب الدوري الممتاز عقب نهاية المباراة بملعب السلام والذى سيشهد تسليم المارد الأحمر اللقب داخل أرضية الملعب عقب انتهاء المباراة .وتمسك اتحاد الكرة بحضور مجالس إدارات ناديي الأهلى والطلائع بجانب الأجهزة الفنية واللاعبين ومنظمى المباراة من قبل الشركة الراعية بجانب مجلس إدارة اتحاد الكرة .وكان الأهلى حسم لقب مسابقة الدوري الممتاز بشكل رسمي قبل عدة أسابيع نتيجة المستويات المميزة التى قدمها الفريق طوال لقاءات الماضية بمسابقة الدوري .