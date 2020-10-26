خلافات مالية وراء سرقة مالك مصنع بالعبور



ثم قاموا بإلقاء جهاز الدرايف وهاتف المجنى عليه بإحدى المجارى المائية، وإقتسموا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم، وبمواجهة المتهمان أيدا بما جاء بإعترافات المتهم الأول، وتم بإرشاد المتهمين ضبط "سيارة المجنى عليه وبداخلها اللاب توب ودفاتر الشيكات - مبالغ مالية مختلفة العملات - وفرد خرطوش – سلاح أبيض "مطواة" - الدراجة النارية "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة"، وأضاف المتهمين بإنفاقهم باقى المبلغ المالى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.



وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول مستحقاته المالية، فعقد العزم على سرقة خزينة الشركة واستعان فى سبيل ذلك بالمتهمان الآخران لتنفيذ مخططه، وبتاريخ الواقعة توجهوا للمصنع مستقلين دراجة نارية "ملك أحدهم"، وتمكن إثنين منهم بالدلوف للمصنع وهددا المجنى عليه بالسلاح النارى والمطواة واستوليا على المسروقات وهربا مستقلان سيارة المجنى عليه وخلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية، حيث تخلوا عن السيارة أمام سوق العبور بدائرة القسم.