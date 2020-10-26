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حوادث

خلافات مالية وراء سرقة مالك مصنع بالعبور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:22 م
خلافات مالية وراء
خلافات مالية وراء سرقة مالك مصنع بالعبور
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إبراهيم الهوارى
تمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية وسيارة مالك مصنع بمدينة العبور بالقليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة العبور يفيد تلقيه بلاغا من مالك مصنع كائن بدائرة القسم بقيام مجهولين بالدلوف لمصنعه وتهديده بسلاح نارى وسلاح أبيض "مطواة" واستوليا على مبالغ مالية مختلفة العملات -خاص بكاميرات المراقبة- سيارته الملاكى "بداخلها جهاز لاب توب"" وهربا وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمصنع مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية.
وتوصلت تحريات فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إلى أن العامل المذكور وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع "عاملين آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول مستحقاته المالية، فعقد العزم على سرقة خزينة الشركة واستعان فى سبيل ذلك بالمتهمان الآخران لتنفيذ مخططه، وبتاريخ الواقعة توجهوا للمصنع مستقلين دراجة نارية "ملك أحدهم"، وتمكن إثنين منهم بالدلوف للمصنع وهددا المجنى عليه بالسلاح النارى والمطواة واستوليا على المسروقات وهربا مستقلان سيارة المجنى عليه وخلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية، حيث تخلوا عن السيارة أمام سوق العبور بدائرة القسم.

ثم قاموا بإلقاء جهاز الدرايف وهاتف المجنى عليه بإحدى المجارى المائية، وإقتسموا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم، وبمواجهة المتهمان أيدا بما جاء بإعترافات المتهم الأول، وتم بإرشاد المتهمين ضبط "سيارة المجنى عليه وبداخلها اللاب توب ودفاتر الشيكات - مبالغ مالية مختلفة العملات - وفرد خرطوش – سلاح أبيض "مطواة" - الدراجة النارية "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة"، وأضاف المتهمين بإنفاقهم باقى المبلغ المالى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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