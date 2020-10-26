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محافظات

الأورمان تعيد إعمار 150 منزلا بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بالفيوم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية نفذت إعادة تأهيل واعمار (150) منزلا وتزويدها بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بمحافظة الفيوم.

وأكد شعبان أن المنازل التى أعيد إعمارها وفرشها هى (90) منزلا فى قرية الورثه وقرية سليم على وقرية خليفة يونس مركز طامية، و(60)منزلا فى قريتى الحجر وعنك مركز أطسا.



وأشار شعبان إلى أن عملية الإعمار تشمل هدم وإعادة بناء بعض المنازل واستكمال كل ما يحتاجه المنزل من إمكانيات تضمن حياة كريمة لقاطنيه من تعريش وأسقف ومحارة ودهانات وأبواب وشبابيك وسيراميك ووصلات مياه وكهرباء، بالإضافة إلى فرش جميع المنازل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية.

يذكر أن جمعية الأورمان قامت منذ بدء العمل إلى الآن إعادة إعمار 32 ألف منزل، وبتسليم أثاث منزلى بالأجهزة الكهربائية والمفروشات ل (4059) منزلا بمحافظات الجمهورية المختلفة.
الأورمان تعيد إعمار 150 منزلا بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بالفيوم
الأورمان تعيد إعمار 150 منزلا بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بالفيوم
الأورمان تعيد إعمار 150 منزلا بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بالفيوم
الأورمان تعيد إعمار 150 منزلا بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بالفيوم

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