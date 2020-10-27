لأول مره في مصر.. استخدام منظار الأمعاء الدقيقة لتسليك القنوات المرارية

أعلن الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نجاح فريق العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي، بمستشفى أحمد ماهر التعليميي، في إجراء عملية تسليك انسداد للقنوات المرارية، باستخدام منظار الأمعاء الدقيقة ، بديلا عن التدخل الجراحي، مشيرا إلى أن هذا التدخل يعد هو الأول من نوعه في مصر.





وأضاف ان هذا التدخل تم بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي أحمد ماهر بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث أجهزة مناظير الأمعاء الدقيقة ومناظير الموجات الصوتية، ومناظير الجهاز الهضمي، لتصبح أحدث وحدة لتشخيص وعلاج أورام ونزيف الجهاز الهضمي.





من جهته، أوضح محمد مصطفي عبد الغفار رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي أحمد ماهر، أن المريض سبق وأن أجرى العديد من العمليات الجراحية في القنوات المرارية، أدت إلى الانسداد، ولم يكن أمامه اختيار إلا إجراء تدخل جراحي عالي الخطورة، إلا أن توافر التجهيزات الحديثة بالوحدة، وفريق عمل عالي الخبرة بقيادة هاني ابو طالب؛ أتاح للمريض فرصه العلاج بالمناظير، كسابقة هي الأولي من نوعها في مصر.





ويأتي هذا ضمن جهود الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتحديث الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.