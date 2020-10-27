الصحف الإماراتية: السعودية تعلق على الرسومات المسيئة للرسول.. بشرى سارة بشأن لقاح كورونا.. مطالب دولية بشأن ليبيا

الصحف الإماراتية:

* الولايات المتحدة تطالب القوات الأجنبية بالانسحاب من ليبيا

* بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

* السعودية تستنكر الرسومات المسيئة للرسول





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء، على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أبرز الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية.





ومن مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتماد مليار جنيه إضافية للبرامج التي تقوم بتنفيذها وزارة التضامن الإجتماعي لدعم الطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعات من الأسر المعوزة ماليا، وتشملها الدولة بالرعاية المالية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".





فيما سجلت مصر أمس الاثنين 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة مقابل 143 إصابة و12 حالة وفاة يوم الأحد.





وفيما يخص ليبيا، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جميع القوات الأجنبية بمغادرة ليبيا، مؤكدًا ترحيب واشنطن باتفاق الأطراف الليبية في جنيف على وقف إطلاق النار، فيما بدأ أمس حوار ليبي بإشراف الأمم المتحدة تحضيرًا لمنتدى تونس المقرر عقده في التاسع من نوفمبر في تونس.





ومن السعودية، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم السلام.





وفي السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الاتفاق مع إسرائيل سيعرض على الجهاز التشريعي للبلاد من أجل البت فيه، في وقت أعلنت قوى سياسية وأطياف سودانية واسعة ترحيبها بتدشين العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.





ومن اليمن، توقع مسؤول رفيع التوصل إلى اتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة وبقية قضايا اتفاق الرياض خلال الأيام المقبلة، مع استمرار النقاشات حول الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة لها.





ودوليا، أعلنت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، اليوم، أن لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19 يثير استجابة مناعية مشجعة لدى الشباب البالغين وكبار السن.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تسيطر أجواء التفاؤل على مشهد التأليف الحكومي في لبنان، وكل المؤشرات تدل أن عملية التأليف لن تستغرق وقتًا طويلًا، وقد يصار هذا الأسبوع إلى الانتهاء من تشكيلها طالما أن هناك أجواء إيجابية، ولا توجد شروط مستحيلة أو عرقلة أمام الرئيس المكلف سعد الحريري وكل الأطراف تسعى للتسهيل ونواياها صافية.





ومن العراق، تجددت الصدامات، أمس الاثنين، بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن في ساحة التحرير، غداة تظاهرات شهدتها بغداد؛ إحياء للذكرى السنوية الأولى لـ«ثورة أكتوبر»، فيما شهدت مدينة كربلاء ليلًا أيضًا مناوشات، فيما أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إصابة 171 شخصًا من الجانبين خلال تظاهرات، في حين اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن تظاهرات بغداد كانت استذكارًا سلميًا لأحداث أكتوبر، ويجب أن تكون دروسًا لنا جميعًا، أن وحدتنا هي الأمل.





ومن صحيفة الاتحاد، ترأس فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مجلس حكماء المسلمين عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».

وندد المجلس، خلال الاجتماع، بالحملة الممنهجة التي تسعى للنيل من نبي الإسلام، والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية تحت شعار «حرية التعبير».





ودوليا، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشّحته إيمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا، واصفًا هذا الحدث بأنّه "يوم تاريخي لأمريكا".



