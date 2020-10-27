لإجراء مشروعات مشتركة.. بروتوكول بين جامعة الإسكندرية ومركز البحوث الطبية|صور

وقع الدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء طبيب خالد عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجال البحث العلمي في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجال البحث العلمى لحشد وتنشيط وتطوير كافة إمكانيات البحث العلمى والدراسات الطبية لتوفير خدمة صحية وطبية جيدة.





وأثنى الدكتور جابر على التعاون القائم بين جامعة الإسكندرية ومركز البحوث الطبية والطب التجديدى، من خلال مشاركة أساتذة الجامعة فى المشروع القومى الذى يرأسه المركز، لتنفيذ برنامج ” الجينوم المرجعى للمصريين”، والذى يفتح الباب إلي تطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر، مما سيكون له أكبر الأثر فى التشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين.





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وقال جابر إنه بموجب هذا البروتوكول سوف يتم التعاون بين الجانبين لإجراء مشروعات مشتركة وتبادل الزيارات والخبرات وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية فى المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية.





وأشار اللواء طبيب خالد عامر أن هذا التعاون يأتي وفقًا لسياسة الدولة للعمل على تشجيع البحث العلمى فى المجالات التى ترتبط بالخطط التنموية للدولة والتعاون مع الجامعات المرموقة ولاسيما جامعة الإسكندرية من خلال تبادل الخبرات فى مجالات التعاون المشترك.





حضر توقيع البروتوكول الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، والدكتورة أماني إسماعيل عميد كلية العلوم، والدكتور عبد الله مسعد زين الدين القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولي، والدكتورة غادة مراد المدير التنفيذي لمركز الأبحاث الطبية و مركز التميز في ابحاث الطب التجديدي و تطبيقاته بكلية الطب.