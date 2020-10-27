مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى بنها

لقى شخص مصرعه اسفل عجلات القطار اثناء عبورة السكه الحديد بالقرب من مزلقان ميت عاصم دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثه الى مسشتفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من شرطة النجده يفيد وفاة شخص صدمه قطار بالقرب من مزلقان ميت عاصم دائرة مركز بنها.





انتقلت سيارة الاسعاق وفوة امنيه من مركز شرطة بنها وتبين انه اثناء عبور " ناصر ح ن " السكه الحديد من مكان قريب من المزلقان صدمه القطار ولقى مصرعه وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة ىالتحقيق





وكانت نيابة مركز شرطة طوخ قد قررت حبس كلا من "ع ح" 28 عاما عامل وزوجته "ا ش ع " 24 عاما ربة منزل 4 ايام على زمة التحقيقات لتسببهما فى وفاة نجلهما الطفل "أنس" 4 شهور بعدما تركاه دون اطعام لمدة 9 ايام كامله حتى مات جوعا.





كشفت التحقيقات ان الزوجان تركا طفلهما الرضيع 9 ايام وحيدا داخل الشقه دون إطعام حتى مات من الجوع وأن الزوجين وصلت الخلافات بينهما لحد العناد حيث اكدت الزوجه فى اقوالها ان زوجها دائم التعدى عليها بالضرب والتقليل مما تقوم به وكذلك الزوج الذى أكد أن زوجته دائمة الطلبات ودائمة الشكوى من العيشة معه.





ووصل العناد بينهما لدرجة دفعت الزوجة إلى ترك منزل الزوجية واصطحبت معها ابنها الأكبر "مروان" مدعية أنها ستحضر بعض طلبات المنزل إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها وتركت الرضيع لزوجها الا ان الزوج توجه هو الاخر لعمله الذى يمكث به لمدة أسبوع وتركا الطفل وحيدا بالمنزل لمدة تخطت الأسبوع دون طعام ليلقى ربه جوعا.