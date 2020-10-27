بطولات وقدوة.. ندوة عن انتصارات حرب أكتوبر بتجارة بنها.. صور

نظمت كلية التجارة جامعة بنها ندوة ثقافية بعنوان انتصارات أكتوبر المجيدة ٧٣ " بطولات وقدوة " تحت رعاية وبحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مصطفى العبادي عميد الكلية والعقيد سامي عادل مدير التربية العسكرية ورفعت نان أمين الجامعة للشؤون الإدارية ووكلاء الكلية ومصطفي أبو الدهب مدير عام الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.





حاضر في الندوة كل من اللواء عبد الوهاب سيد العال واللواء عبدالله خشبة والشهيد الحي محمد عبد الجواد سويلم أبطال حرب أكتوبر٧٣ المجيدة والذين أكدوا أن حرب السادس من اكتوبر نموذجا للإرادة المخلصة والإصرار علي النصر وتلاحم جميع القوى وأبناء الشعب المصري والوقوف صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة.





قال الدكتور مصطفى العبادي عميد كلية التجارة ان الندوة تأتى فى إطار تقديم نموذج مشجع ومشرف للطلاب في المثابرة وحب الوطن وكنوع من المعرفة لطلاب الجامعة بالملحمة الوطنية في حرب أكتوبر المجيدة والتى ستظل شاهدة على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في الحفاظ على الوطن.





كرم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أبطال حرب أكتوبر المشاركين فى الندوة ومنحهم درع الجامعة تقديرا لدورهم البطولى فى حرب أكتوبر المجيدة والتى ستظل رمزا للفخر والاعتزاز.