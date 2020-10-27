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فن

عمرو يوسف وكندة علوش فى صورة رومانسية من مهرجان الجونة.. شاهد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:23 م
عمرو يوسف و كندا
عمرو يوسف و كندا علوش
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ميرنا محمود
نشر النجم عمرو يوسف صورة جديدة  من رابع  أيام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي  من خلال الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مع زوجته كندة علوش 

و بدأ الزوجان في قمة الرومانسية والسعادة بإطلالة  أنيقة و تفاعل عدد من متابعيهم و جاءت التعليقات كالاتي :
تجننوا، حلوين اوي ، احلي اتنين

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد. 


كما حضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.

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