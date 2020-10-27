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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 86 ألفًا و243 طلب تصالح حتى الآن

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:51 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 86 ألفًا و243 طلب تصالح، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% ل 50% ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات".

وأوضح المحافظ، أنه تم إعداد 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

ومن ناحية أخرى، شدد محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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