الإسماعيلي يوجه الشكر لفخر الدين بن يوسف ويسعى لضم مهاجم جديد

توجه علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، بالشكر ، إلى التونسي ، فخر الدين بن يوسف ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش السابق، على التصريحات التي أدلى بها أمس الثلاثاء.





وكان فخر الدين بن يوسف ، قد أوضح أسباب رحيله عن الإسماعيلي في منتصف الموسم، موضحًا أنه كان يرغب في العودة ، لكن شروط التعاقد لم تكن مجدية بالنسبة له.





وقال علاء وحيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة اون تايم سبورت: "أشكر فخر الدين بن يوسف على تصريحاته الرائعة بالأمس، بالفعل كان هناك خلاف على مدة التعاقد معه، وهو أخذ نصيحة من مدرب المنتخب التونسي أن يلعب في الإسماعيلي ليحصل على فرصة المشاركة".





وأضاف: "النادي كان ينوي تقديم شكوى ضد فخر الدين؛ تحسبا أن يتقدم هو بشكوى ضدنا، وانا أتمنى كمشجع إسماعيلاوي أن يعود اللاعب للفريق مرة أخرى، ولكن الأمر يعود للإدارة، وأعتقد بعد تصريحات أمس سيكون هناك تواصل بين الإدارة وبينه ولن يقدم النادي شكوى ضده ، كما أن لجنة التعاقدات أنهت بعض الصفقات وبصدد التعاقد مع مهاجم للفريق".





وعن مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي اختتم حديثه: "الاتحاد العربي أرجأ الأمر إلى ما بعد مباراة الزمالك، وإن شاء الله الزمالك يُقصيهم وبعدها سيتحدد يوم المباراة في البطولة العربية".