AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خناقة على 50 جنيها تقتل أنس.. التفاصيل الكاملة لترك زوجين رضيعهما دون طعام 9 أيام حتى تحللت جثته في القليوبية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
ابراهيم الهوارى


جريمة بشعة شغلت الرأى العام فى مصر على مدار اليوميين كان بطلاها والدين لطفل عمره 4 أشهر ، تسبب العناد والشقاق بينهما فى ارتكباهما جريمة بشعة فى حقه بالتسبب فى وفاته بعد ان تركاه وحيدا يصارع الموت باكيا لانقطاع الطعام عنه لمدة تجاوزت الأسبوع، لم يقوى فيها جسده النحيل على تحمل هذا العذاب أكثر من ذلك .  

روى عدد من الجيران وأقارب أسرة الطفل أنس الرضيع الذى لقى مصرعه جوعًا بعد أن تركه والداه 9 أيام كاملة داخل الشقة بمفرده يصارع الموت جوعًا.

 

وقال الجيران إن حياة الزوج "عاطف. ج" والزوجة "شيماء . ع" ماكنتش مستقرة رغم أنهما متزوجان منذ ما يقرب من 4 سنوات حيث كانا كثيري المشاكل والخلافات الأسرية مؤكدين أن الزوج يعيش فى منزل مكون من 3 طوابق وتسكن الأسرة فى الطابق الأخير مع طفليهما مروان 3 سنوات وأنس 4 شهور.

 

وأضافوا أن الزوجة شيماء كانت دائمًا ما تترك منزل الزوجية باستمرار بسبب خلافاتها المستمرة مع زوجها وكادت الخلافات تقودهما إلى الانفصال لولا تدخل الأهل للتهدئة بينهما.

 

وقالت "أم أحمد" زوجة شقيق الأب أن شقيق زوجها فوجئ فور عودته من عمله فى المحمصات بالقاهرة محملًا بالفاكهة واحتياجات المنزل ظنًا منه أن زوجته وأطفاله متواجدين في شقتهم بالعثور على جثة طفله الرضيع "أنس" مُتحللة على السرير مؤكدة أن الزوجة تركت الطفل والمنزل لزوجها عدة مرات من قبل.

 

وأضاف "طه.ج" عم الطفل الضحية إن شقيقه عاطف أصغر أشقائه ويعمل في محمصات التسالي ويخرج للعمل بأماكن بعيدة ويغيب لفترات طويلة، مشيرا الى أنه علم من شقيقه عند اكتشاف الجريمة أن مشاجرة نشبت بين الزوجين بسبب 50 جنيها قبيل خروجه للعمل بمحمصة في القاهرة فخرجت الزوجة مدعية ملء وعاء من محطة التنقية مصطحبة طفلها الأكبر مروان فيما قام شقيقه بجمع ملابسه واحتياجاته للسفر حيث كان يقضي في العمل ما يزيد على عشرة أيام وعندما تأخرت زوجته خرج إلى عمله تاركا باب الشقة مفتوحا ظنًا ان زوجته سوف تعود مرة اخرى.

 

وتابع ان شقيقه كان يعانى من مشاكل زوجته رغم انه انعزل فى المعيشة والعمل بعيدا عن العائلة حيث كنا نعمل جميعا فى مجال المحمصات والتسالى وفور زواجه فرضت عليه زوجته الابتعاد عنا والعمل بمفرده قائلا " أول ما دخلت البيت فرقت ما بينا وبعدت اخونا عننا " حتى فقد طفله الرضيع نتيجة عنادها وتمردها على المعيشة معه.

 

وكانت نيابة مركز شرطة طوخ قد قررت حبس كلا من "ع ح" 28 عاما عامل وزوجته "ا ش ع " 24 عاما ربة منزل 4 ايام على ذمة التحقيقات لتسببهما فى وفاة نجلهما الطفل "أنس" 4 شهور بعد ما تركاه دون طعام لمدة 9 أيام كاملة حتى مات جوعا.

 

وكشفت التحقيقات أن الزوجين تركا طفلهما الرضيع 9 أيام وحيدًا داخل الشقة دون إطعام حتى مات من الجوع وأن الزوجين وصلت الخلافات بينهما لحد العناد حيث أكدت الزوجة فى أقوالها أن زوجها دائم التعدى عليها بالضرب والتقليل مما تقوم به وكذلك الزوج الذى أكد أن زوجته دائمة الطلبات ودائمة الشكوى من العيشة معه.

 

ووصل العناد بينهما لدرجة دفعت الزوجة إلى ترك منزل الزوجية واصطحبت معها ابنها الأكبر "مروان" مدعية أنها ستحضر بعض طلبات المنزل إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها  وتركت الرضيع لزوجها إلا ان الزوج توجه هو الآخر لعمله الذى يمكث به لمدة أسبوع وتركا الطفل وحيدا بالمنزل لمدة تخطت الأسبوع دون طعام ليلقى ربه جوعًا.

 

كانت إحدى قرى مركز طوخ شهدت واقعة مأساوية حيث تركا أب وأم طفلهما الرضيع وحيدًا لمدة تخطت الأسبوع بدون إطعام فى منزل الزوجية حتى مات من الجوع.

 

وتلقى العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ  بلاغًا من "ع ح" عامل باكتشافه وفاة نجله الطفل "أنس" 4 شهور داخل الشقة سكنه وعدم تواجد زوجته والدة الطفل وتدعى "ا ش ع " 24 عاما ربة منزل مؤكدًا فى بلاغه أنه توجد خلافات مع زوجته وقيامه بالمبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة على إثر تلك الخلافات ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم زوجته بالإهمال وترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته

وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجارى حدث خلاف بينه وبين زوجته، قامت على إثرها بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الأكبر "مروان" بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أهليتها بذات الناحية دون علمه.

 

وأوضحت التحريات ، أنه لدى تأخرها قام المبلغ بالتوجه لعمله تاركًا نجلهما الطفل المتوفى داخل الشقة بمفرده وباب الشقة مفتوح اعتقادًا منه بعودتها عقب الانتهاء من شراء متطلباتها، ولدى عودته من العمل اكتشف وفاة نجله.

 

بسؤال والدة الطفل المتوفى رددت مضمون ما جاء بالفحص وعللت عدم الاطمئنان عن نجلها خلال تلك الفترة ظنًا منها بتواجد والده برفقته ورعايته بمواجهة المبلغ بما أسفرت عنه التحريات، وأقرّ بصحتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

قصة الرضيع أنس.. تركه والداه يصرخ من الجوع 9 أيام حتى الموت.. صور

حبس الأب والأم في واقعة وفاة رضيع القليوبية جوعا

مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى بنها

15 سنة سجنا.. موت أنس من الجوع يثير غضب النواب.. ويفتح ملف قانون الطفل

أحمد موسى يعلق على وفاة رضيع طوخ: الأم جاحدة

ترشيحاتنا

بيكيد رئيس الزمالك.. أحمد عيد عبد الملك: شوبير يسخّر برنامجه لصالح الأهلى

أنا والمياه والشمس ولا حد عارف أنا فين.. خالد النبوي داخل حمام السباحة

حقيقة تدريب إيهاب جلال لـ نادي سيراميكا كليوباترا

السودان: 90% من الشعب يدعمون التطبيع مع إسرائيل

الطيب: سندافع عن حب النبي بأرواحنا ونفوسنا وأولادنا.. فيديو

احترس.. 5 أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من تضخم عضلات القلب

AdvertisementS

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي

تركت طفلها وزوجها وباعت الذهب من أجل عشيقها.. تفاصيل اختفاء ربة منزل بشبرا الخيمة

بلجيكا في وضع حرج بسبب الوباء.. إجبار الأطقم الطبية المصابة بـ كورونا على مواصلة عملهم

شريف إكرامي يرد على شوبير

حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس للنيابة لعدم الالتزام برد 25% من المصروفات الدراسية

فرج عامر عبر تويتر: ‏النهاردة يوم تاريخي في حياة ومستقبل نادي سموحة

أكبر قنبلة غير ذرية.. شاهد| مشروع أمريكي لتزويد إسرائيل بسلاح خطير في ترسانتها

الرجاء يؤجل سفره إلى القاهرة.. ومسحة جديدة للاعبين المصابين اليوم

خناقة على 50 جنيها تقتل أنس.. التفاصيل الكاملة لترك زوجين رضيعهما دون طعام 9 أيام حتى تحللت جثته في القليوبية

شيخ الأزهر: الإساءة للنبي محمد عبث وتهريج وانفلات

الأهلي يتجاهل دعوة رمضان صبحي لحفل تسليم درع الدوري أمام طلائع الجيش

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تابوت المياه.. آلات ري لا يعرف الجيل الجديد من أبناء سوهاج عنها شيئا.. تعرف عليها

تعرف على فيات تيبو 2021 بعد انطلاقها رسميا.. صور

عاش هنا يوثق عناد مأمون الشناوي مع أم كلثوم ومحاباته فريد الأطرش على حسابها.. وكواليس اكتشافه لـ هاني شاكر