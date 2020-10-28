رئيس جامعة بنها يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

أرسل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.









وجاء في نص برقية التهنئة: «يسعدنى وأسرة جامعة بنها أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ، داعين الله عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير».





كما أرسل " السعيد " برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للتهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف.





كما هنأ رئيس جامعة بنها ، نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين وأبنائه الطلاب وكافة منسوبي الجامعة، بذكرى المولد النبوي الشريف ، داعيًا الله أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.