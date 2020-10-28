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محافظات

لليوم الثالث.. حملات إزالة لنقل الباعة الجائلين لسوق شارع الثلاثين

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:33 م
حملات إزالة مكبرة
حملات إزالة مكبرة لنقل الباعة الجائلين
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية المعنية اليوم حملة إزالة مكبرة لليوم الثالث على التوالي بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزة أول، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة كافة تعديات الباعة الجائلين بالشارع وذلك لبدء عملية نقل البائعين إلى باكيات سوق شارع ٣٠ وتشغيله.

وقامت الأجهزة المعنية بإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام وإحداث تكدس مروري، وتم رفع كافة الإشغالات التي تعيق المارة والمرور  بالشارع، والإعلانات المخالفة والسقوف والتند المخالفة بشارع القاهرة ومصادرة كافة المخالفات والتحفظ عليها.

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يأتي هذا فى إطار تنفيذ خطة محافظة الإسكندرية لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل لها بما يليق بمكانة الإسكندرية وعودتها لسابق عهدها.

ناقش محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ اليوم الأربعاء، مع وفد من صندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة المهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ونظم المعلومات وفريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مشروع بناء القدرات والتطوير الحضري لعدد من المناطق العشوائية بنطاق المنتزة ثان، وذلك في إطار المرحلة التأسيسية لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية.

 وأوضح الشريف أن ذلك يأتي استكمالا لخطة الدولة في تطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية الغير مخططة بصورة متكاملة؛ مؤكدا أننا نعمل علي رفع المعاناة عن أهالى الإسكندرية فى المناطق العشوائية والتى تأتى فى ضوء تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة العمل الفورى والإسراع بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

لليوم الثالث.. حملات إزالة لنقل الباعة الجائلين لسوق شارع الثلاثين
لليوم الثالث.. حملات إزالة لنقل الباعة الجائلين لسوق شارع الثلاثين
لليوم الثالث.. حملات إزالة لنقل الباعة الجائلين لسوق شارع الثلاثين

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