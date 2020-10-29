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بين الناس

أم تستغيث بوزارة الصحة: كل أمنيتى علاج ابنى مريض السرطان على نفقة الدولة.. صور

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة سوزان عبد الكريم ، قرية طوخ طنبشة مركز بركة السبع محافظة المنوفية، البالغ من العمر 73 عاما، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة تبنى حالة نجلها وعلاجه على نفقة الدولة.

 قالت فى رسالتها : أبنى " مجدي شعبان مصطفي سليم " ، البالغ من العمر 15 عاما ، مريض سرطان تسبب في تقوس في الساقين  ،  وتكاليف علاجة غالية  ووالدة راجل ارزقى على باب الله لا يقدر على مصاريف العلاج ، وكل أمنيتى هو علاجه على نفقة الدولة .

مناشده وزارة الصحة النظر إليه بعين الرحمة وعلاجه على نفقة الدولة.


للتواصل مع الحالة 
01004707098
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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