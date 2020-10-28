أحمد مالك يكشف لـ صدى البلد كواليس تصويره حارس الذهب مع ثعابين صحراء أستراليا.. فيديو





وقال أحمد مالك، في لقاء خاص بكاميرا صدى البلد، إنه خلال تصويره مشاهد فيلم «حارس الذهب» في استراليا، شاهدة العديد من الثعابين والحيوانات الكثيرة هناك، لافتًا إلى أنه يحضر خلال الفترة الحالية لأربعة أعمال جديدة.





ملخص أحداث فيلم حارس الذهب

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.

وكان قد الفيلم تلقى دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي.

أعرب الفنان أحمد مالك، عن سعادته الكبيرة بالعرض العالمي الأول لفيلمه «حارس الذهب» ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مشيرًا إلى فخره بتمثيل مصر، ومشاركته في فيلم استرالي وعرضه عالميًا في مهرجان دولي هام، قبل أن يتم عرض الفيلم بالدورة الرابعة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.