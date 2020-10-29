سعر الذهب اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 822 جنيها للجرام.

وبلغ عيار 24 اليوم الأربعاء 938 جنيها.

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ووصل عيار 18 اليوم الاربعاء إلى 702 جنيه.

وسجل السعر العالمي للذهب 1875 دولارا للاوقية.