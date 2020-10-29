بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.. جامعة بدر تكرم أبطال "ملحمة كبريت".. بالفيديو

كرمت "جامعة بدر" فى القاهرة، خلال الاحتفالية التى أقامتها فى مدرج كلية الهندسة لأبطال "القوات المسلحة" الذين خاضوا ملحمة الفداء والانتصار التى سطرها أبناء مصر محلمة نقطة "كبريت" على خط بارليف وهى كانت آخر النقاط المتبقية بعد تطهير ما يقرب من 30 نقطة؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ(47) لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة؛ لتظل على مر التاريخ ذكرى خالدة يتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل.





فى بداية الاحتفال، رحب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر فى القاهرة، بأبطال القوات المسلحة الحقيقيين الذين خاضوا ملحمة نقطة "كبريت" على خط بارليف بسيناء فى حرب (1973)، لما قدموه من تضحيات كبيرة لرفع علم مصر عاليًا على الضفة الشرقية والتمسك بكل شبر دون استسلام.. مشيرًا إلى أن اليوم يستحق التأمل؛ بسبب صمود وحدة من القوات المسلحة المصرية ليس لها مثيل لما تمتلكه من إمكانيات خاصة لم تشهدها الحروب الحديثة.





أضاف رئيس مجلس أمناء جامعة بدر فى القاهرة، وأحد الشهود العيان على ملحمة "كبريت"، أن أهمية منطقة "كبريت" يأتى بسبب أنها المحور بين الجيشين الثانى والثالث الميدانى، وحدثت بها معارك شرسة؛ لأن الجنود المصريين وقادة الجيش كانت عقيدتهم قوية وكان لديها الإيمان بالنصر؛ لأنها حرب التحرير والكرامة والعزة لاستعادة جزء غال من الوطن.. موضحًا أن تكتيكات وفنيات تلك الحرب أعدتها مصر "بالمسطرة والقلم"، ولم تأت الإنتصارات وليدة الصدفة وكل مجند وقائد كان يعلم دوره جيدًا.





فى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن هذه الاحتفالية تأتى إحياء لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ولبث روح العزيمة والفخر فى نفوس الشباب وترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم.. لافتًا إلى أن إنتصار أكتوبر يعد من أعظم الإنتصارات العسكرية فى تاريخ حروب العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تلك الاحتفالية تأتى وفاءً وتقديرًا لدور أبطال حرب أكتوبر فى خدمة الوطن والذود عنه.





من جانبه، قال الدكتور أيمن الشيوى، عميد كلية علوم السينما والمسرح بجامعة بدر والذى كان مسئولًا عن تنظيم الحفل، إن الجامعة والكلية حريصتان على إحياء تلك المناسبة كل عام دراسى؛ لتوصيل رسالة مباشرة للأجيال الجديدة بما قام به رجال القوات المسلحة المصرية العظيمة من بطولات وتضحيات فداء للوطن ومصدرًا للإعتزاز والفخر، حيث التف الشعب المصرى أجمع حول قواته المسلحة لدعمها.





حضر حفل التكريم فى الجامعة من أبطال ملحمة "كبريت" كلٌّ من: "اللواء جابر شعراوى، اللواء مدحت منير فهيم، اللواء أسامة محمد عبدالله، اللواء إبراهيم العجمى، اللواء مصطفى حسين كامل، اللواء سعد أنور عبيد، اللواء عصام هلال، اللواء صابر الكاسح، اللواء محسن حسين علام، اللواء محمد نور الدين إبراهيم"، قامت قيادات الجامعة بتكريمهم جميعًا بجانب تكريم أسمى الشهيد العقيد إبراهيم عبد التواب، والمرحوم اللواء أحمد حلمى بدوى.





قدمت الإحتفال الدكتورة حنان منيب أستاذ بكلية الحرب العليا، وشاهد الحفل من قيادات الجامعة، الدكتور محمود الطيب رئيس جامعة حلوان السابق، والدكتور أحمد موسى عميد كلية الهندسة بجامعة بدر، الدكتور أحمد وحيد عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر، الدكتور إيهاب سعيد عميد كلية الأسنان بجامعة بدر، اللواء محمد الكشكى، مدير مركز الدراسات المستقبلية بالجامعة، الدكتورة أحلام يونس المستشار الثقافة والفنون لجامعة بدر.