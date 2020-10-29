ضبط عصابة لسرقة السيارات بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على عصابة تضم عامل وسائق وعاطل قاموا بسرقة سيارة من قائدها فى مدينة العبور بعد استدراجه بحجة توصيلهم واحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى مأمور قسم العبور بلاغا من سائق يعمل على سيارته فى مجال نقل الركاب من خلال إحدى شركات النقل عبر تطبيقات الهواتف المحمولة بإستقلال شخصين السيارة قيادته من منطقة العبور الجديدة بدائرة القسم لتوصيلهما لمدينة بدر بالقاهرة وأثناء السيربالطريق قاما بالتعدى عليه بالضرب وأجبراه على النزول من السيارة وإستوليا عليها وبداخلها (هاتفه المحمول - حافظة نقوده) وفرا هاربين.

تم اخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدى رئيس ملاحث المديرية إلى تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص عامل و سائق و عاطل " من بلبيس بالشرقية.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله سائق بإحدى شركاتالنقل الخاص فعقد العزم على إستدراج أحد قائدى سيارات الشركة والإستيلاء عليها كرها عنه ومساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمين الثانى والثالث ومن خلال تطبيق الشركة طلب إحدى السيارات لتوصيله من مدينة العبور الجديدة إلى مدينة بدر بالقاهرة وعقب وصول المجنى عليه إستقل معه المتهمين الثانى والثالث وأثناء سيرهم بمكان الواقعة إفتعلا خلاف مع المجنى عليه وتعديا عليه بالضرب وأجبراه على النزول من السيارة وإستوليا عليها وباقى المسروقات وهربا، وأضاف المتهم المذكور بقيامه عقب ذلك بإستقلال السيارةمع المتهمان الثانى والثالث وتخلصوا من هاتف المجنى عليه بإلقائه بالطريق العام وإخفاء السيارة بأحد الطرق الزراعية.

بدائرة مركز بلبيس بالشرقية و بمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بإعترافات المتهم وارشدوا عن السيارة المُستولى عليها وحافظة نقود المجنى عليه.