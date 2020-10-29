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رياضة

غدا.. اتحاد الألعاب الإلكترونية ينظم الدورة الختامية لأندية 6 أكتوبر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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محمد سمير
ينظم اتحاد الألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي غدا الجمعة، الدورة الرباعية في لعبة كرة القدم الالكترونية Pes20 لأندية مدينة 6 أكتوبر، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويستضيفها نادي النادي في ختام الاحتفالات بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر ١٩٧٣المجيدة.

وتشهد البطولة منافسة بين الفائزين في المهرجانات التي نظمها الاتحاد بأندية مدينة 6 أكتوبر طوال الشهر، وهي نادي النادي والإعلاميين ونادي 6 أكتوبر الرياضي، ونادي المهندسين، ومركز التنمية الرياضية بشبرا كهيئة شبابية ورياضية من خارج المدينة.

ووجه اتحاد الألعاب الإلكترونية الدعوة لمجالس إدارات الأندية المشاركة لحضور المنافسات النهائية للبطولة.

وكان اتحاد الألعاب الالكترونية نظم عددا من المهرجانات للعبة PES20 في أندية مدينة 6 أكتوبر احتفالا بذكرى النصر العظيم، حيث شهدت تلك المهرجانات إقبالا كبيرا من الشباب والأطفال على المشاركة، واستهداف الأجيال الجديدة وتعريفهم بتاريخ بلادهم، فيما سيتم تقديم الجوائز والكؤوس والميداليات فى احتفالية غدا بعد إجراء مسابقة بين الأندية التي شهدت تنظيم مهرجانات فيها.

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