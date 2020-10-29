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حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالخصوص

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:46 م
مصرع وإصابة ٨ أشخاص
مصرع وإصابة ٨ أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري
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ابراهيم الهوارى
لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 اشخاص آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى فى الخصوص بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الخانكة العام وتولت النيابة التحقيق.


تلقى المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود متوفاة ومصابين. 


انتقل على الفور العميدان  خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وعبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الدائري ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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