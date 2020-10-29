مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالخصوص

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 اشخاص آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى فى الخصوص بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الخانكة العام وتولت النيابة التحقيق.









تلقى المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود متوفاة ومصابين.









انتقل على الفور العميدان خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وعبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور.







