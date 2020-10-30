لنوم هادئ..ابتكار وسيلة لمنع الشخير وإصدار الأصوات المزعجة





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن شركة بريطانية مقرها كامبيردج طورت قرص لمنع الشخير اثناء النوم و انقطاع النفس، فهو يعتبر احدث اصدار لها و تقوم الآن بتجارب معملية نهائية للتصديق عليه و توزيعه في المراكز الطبية.





أوضح أحد الأطباء القائمين على مشروع إنتاج ذلك القرص، أن انقطاع النفس و الشخير أصبحت من أكبر الأزمات الذي يواجهها العالم كله و تحديدا بريطانيا ، والأدوية التقليدية لم تعد مجدية.





جدير بالذكر أن الدواء الذي يسعى الاطباء انتاجه، يعمل على تحفيز الخلايا العصبية في جسم الإنسان، حتى يرسل إليها إشارات لتنشطها دائما فتمنع تكاسلها و الذي ينتج عنه إصدار أصوات كالشخير أثناء النوم.

يعاني البعض من نوبات الشخير التي تصيبه بالأرق طيلة الليل بسبب شخص ما ينام بجانبه أو حتى في غرفه آخرى و صوته اثناء النوم يزعج الآخرين و يسبب له الاحراج في بعض الأماكن.