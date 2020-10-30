AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الجمعة  30- 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

 أسعار الذهب اليوم فى مصر

 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 940 جنيها للجرام.

 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 823 جنيها.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 705 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6584 جنيها.

وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

ووفقا للخبراء، فإنه من المتوقع أن يظل المعدن النفيس على عرش الاستثمار الآمن لعدة أشهر مقبلة، حيث سيواصل الذهب الارتفاع في ظل جائحة كورونا، وأن الحل التوصل لعقار للقضاء على الفيروس نهائيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يبدد بعض مكاسبه خلال شهر أغسطس.. تفاصيل

عيار 24 بـ 953 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 25-9-2020

سقوط عرش الذهب.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 28-9-2020

عيار 21 بـ 817 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-9-2020 .. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2-10-2020

عيار 24 بـ950 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9-10-2020

ترشيحاتنا

السيد: رمضان صبحي اتربى في الأهلي أكتر من بيته .. وتجربته في الاحتراف فاشلة

يجب ألا ننسى فلسطين.. روسيا: نؤيد التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل

مقتل العشرات في اشتباكات عنيفة بإثيوبيا

هل سماع سورة الكهف يغني عن قراءتها؟

ابن لك بيتا في الجنة .. سنن واظب عليها النبي في حياته

بطولات وإنجازات .. تاريخ من الذهب يحمله محمود الخطيب

AdvertisementS

للمرة الأولى.. العالم يسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا خلال يوم

تنتهي في مارس 2021.. القانون يضع سقفا لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

انتبه من آلام الظهر .. علامات في العمود الفقري توضح إصابتك بسرطان الرئة .. تفاصيل

اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور

أرسل لنا صورة من أمام الكنيسة.. أسرة منفذ هجوم نيس تكشف مفاجآت عنه

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

عرائس ودماء.. سيدة تعثر على غرفة سرية في منزلها .. صور

كذبة كبيرة .. طبيبة تفجر مفاجأة حول فوائد الثوم

فاروق جعفر: قرار الكاف ليس في صالح الأهلي والزمالك .. ومصطفى محمد لازم يمشي في هذه الحالة

اللي معاه قرش محيره .. ثري يتسبب في أزمة مرورية بعد إلقاء ماله من النافذة .. تفاصيل

الجمهور يبحث عن عايدة رياض .. تعرف على السبب

حدث ليلا.. التعليم تكشف عن أكثر محافظة ظهر بمدارسها حالات كورونا.. ترامب يوجه اتهاما جديدا لـ بايدن.. و4 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

سيارة ولاد رزق 2 تغلب لامبورجيني الخارقة..تعرف على التفاصيل

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة