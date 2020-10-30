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حوادث

حريق هائل بشقتين سكنيتين في شبرا الخيمة.. صور

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب بشقتين سكنيتين بالطابق الثالث والرابع بمنزل بشارع ابراهيم الدسوقي بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بسب تسرب غاز  وأتت النيران علي محتويات الطابقين دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.


تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بطابقين الثالث والرابع بمنزل بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة بسب تسرب غاز علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق الذى اتى علي جميع محتويات الطابقين وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وكان المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية قد امر بحبس المسئول عن مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا بباسوس التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما امرت النيابة بالتحفظ على المصنع المضبوط وجميع الاقراص والمنشطات الجنسية التى تم ضبطها بداخله.

وكشفت التحقيقات ضبط كميات كبيرة من الاقراص وماكينات تصنيع وتغليف ومواد خام ومواد مصنعة لاقراص الترامادول و10 آلاف قرص مغلف للمنشطات الجنسية وكميات أخرى تستخدم فى التصنيع لترويج المضبوطات فى السوق.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية بباسوس بالقناطر الخيرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
حريق هائل بشقتين سكنيتين في شبرا الخيمة.. صور
حريق هائل بشقتين سكنيتين في شبرا الخيمة.. صور

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