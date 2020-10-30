مصطفى بكري يدخل في نوبة بكاء: فلسطين قضية لن تموت ..فيديو

دخل الإعلامي مصطفى بكري، في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض تقرير عن القضية الفلسطينية تحت عنوان، "فلسطين قضية لن تموت".





وقال بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، باكيا؛ لن ننساكي فلسطين، سنتحدى ونواجه وندافع عن الأرض وعن القدس ولن نتصالح أبدا ونمد ايديا للأعداء.





وتابع بكرى قائلا:" المؤامرة على القضية الفلسطينية مستمرة لكننا على يقين إن انتفاضات الشعب الفلسطيني لن تتوقف.





وكان هاجم الاعلامى مصطفى بكرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعوانه بسبب استغلالهم المسيء للدين الإسلامى.





وقال بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد": لا يمكن أن يكون إردوغان صادقا فى دفاعه عن الإسلام والدليل وجود الإرهاب الذى يدعمه، والصورة المخالفة التى يراها العالم عن ديننا الحنيف.





وأكد مصطفى بكرى: "أردوغان قاتل لا يتوقف عن الإساءة للإسلام ولا المسلمين.. عن إى إسلام يتحدث إردوغان؟